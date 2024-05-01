Кравцов: не удивлюсь, если бой Бетербиева и Бивола завершится нокаутом

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о поединке между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Скажу дипломатично, шансы на победу равны - пятьдесят на пятьдесят. Но это будет бой двух стилистически совершенно разных боксеров. И победа будет за тем, кому удастся навязать сопернику свой бокс. Я думаю, что нокаут в этом матче вполне реален, причем с обеих сторон, я этому удивлён не буду», — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Биволом пройдёт 1 июня в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего обладателя пояса WBA Бивола 21 победа (11 — нокаутом). Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса.