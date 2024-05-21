Сербия выступит соавтором резолюции о геноциде советского народа
Об этом сказал сербский президент Александр Вучич, передаёт ТАСС.
Вучич отметил, что после разговора с постпредом России при ООН Василием Небензей сербский лидер решил поддержать инициативу Москвы и Минска.
«Сербия будет соавтором каждой из этих резолюций», — подчеркнул Вучич.
Президент отметил важность знаний о том, «кто и когда на самом деле совершил геноцид».
Ранее Вучич объяснил, зачем Запад продвигает резолюцию о геноциде в Сребренице.