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Сербия выступит соавтором резолюции о геноциде советского народа

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Сербия станет соавтором резолюции России и Белоруссии о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сказал сербский президент Александр Вучич, передаёт ТАСС.

Вучич отметил, что после разговора с постпредом России при ООН Василием Небензей сербский лидер решил поддержать инициативу Москвы и Минска.

«Сербия будет соавтором каждой из этих резолюций», — подчеркнул Вучич.

Президент отметил важность знаний о том, «кто и когда на самом деле совершил геноцид».

Ранее Вучич объяснил, зачем Запад продвигает резолюцию о геноциде в Сребренице.

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