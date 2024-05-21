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Генерал Бэрронс: системы ПВО Британии не отразят удар российских ракет

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Британский генерал Ричард Бэрронс в интервью The Sun заявил, что российские ракеты могут поразить британскую территорию и силы ПВО Великобритании не смогут этого предотвратить.
Генерал Бэрронс: системы ПВО Британии не отразят удар российских ракет
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

«Даже довольно старая российская крылатая ракета... выпущенная с самолёта над западной Россией, через 90 минут прибывает в Лондон с 500-килограммовой взрывной боеголовкой», — сказал он.

При этом генерал добавил, что у Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины, поэтому британская сторона не сможет отреагировать на атаку.

Вместе с этим Бэрронс настаивает на том, что угроза «не является непосредственной», но предупредил, что технически это возможно.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответит на удары оружием Запада не только по Киеву.

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