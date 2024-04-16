Фанаты «Барселоны» случайно забросали петардами автобус команды перед матчем ЛЧ

Болельщики испанской «Барселоны» непреднамеренно забросали петардами автобус команды перед матчем Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен».

Некоторые фанаты из-за задымления в результате использования пиротехники посчитали, что им навстречу движется автобус с футболистами ПСЖ, сообщает RAC1.

В первом матче четвертьфинальной стадии самого престижного турнира Старого Света каталонцы в гостях оказались сильней французской команды со счётом 3:2.

Ответная встреча пройдёт сегодня, 16 апреля, начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в УЕФА признали угрозу терактов, но отказались переносить матчи 1/4 финала ЛЧ.