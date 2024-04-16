Агаева: от Туктамышевой исходит очень тёплая энергия

Фигуристка Мария Агаева высказалась о чемпионке России Елизавете Туктамышевой.

«Общалась с девчонками на турнирах, стартах, Гран‑при. Была очень дружелюбная команда, подбадривали друг друга, когда что‑то не получалось. От Туктамышевой исходит очень тёплая энергия. Мне в детстве очень нравилась её программа, Лиза — очень яркий, хороший человек, весёлый», — приводит слова Агаевой «Матч ТВ».

22 октября 2023 года Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

9 марта Туктамышева заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд.