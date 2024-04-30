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Франция отклонила заявки российских волонтёров на аккредитацию на Олимпийские игры

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Во Франции отклонили заявки более чем 20 волонтёров из России, которые хотели поехать в Париж на Олимпиаду.
Франция отклонила заявки российских волонтёров на аккредитацию на Олимпийские игры
  • AP

«Получила от оргкомитета письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку. Я связалась с более чем 20 россиянами, которые также подавали заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришёл отказ», — приводит ТАСС слова одной из подавших заявку.

Она отметила, что оргкомитет написал ей, что ему неизвестны причины, из-за которых власти Франции отклонили заявку.

Девушка, ранее отработавшая волонтёром на пяти летних и зимних Играх, заявила, что расстроена тем, что получила отказ.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Тарасова дала наставление российским спортсменам на Олимпиаде в Париже.

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