Франция отклонила заявки российских волонтёров на аккредитацию на Олимпийские игры
- AP
«Получила от оргкомитета письмо, в котором было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку. Я связалась с более чем 20 россиянами, которые также подавали заявки. Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришёл отказ», — приводит ТАСС слова одной из подавших заявку.
Она отметила, что оргкомитет написал ей, что ему неизвестны причины, из-за которых власти Франции отклонили заявку.
Девушка, ранее отработавшая волонтёром на пяти летних и зимних Играх, заявила, что расстроена тем, что получила отказ.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Тарасова дала наставление российским спортсменам на Олимпиаде в Париже.