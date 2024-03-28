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Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение фигуристки Елизаветы Туктамышевой на соревновательный лёд.
Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Если она говорит, что думает над возобновлением карьеры, то я буду только рада. Может ли она конкурировать с более молодыми? Лиза до паузы спокойно это делала, в её мастерстве сомневаться не приходится», — цитирует Тарасову Legalbet.

22 октября 2023 года фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. 

9 марта Туктамышева заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. 

Ранее сообщалось, что Алексей Мишин после выступления Туктамышевой на шоу Ильи Авербуха обратился к своей ученице.

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