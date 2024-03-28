Тарасова заявила, что будет рада возвращению Туктамышевой на соревновательный лёд

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возвращение фигуристки Елизаветы Туктамышевой на соревновательный лёд.

«Если она говорит, что думает над возобновлением карьеры, то я буду только рада. Может ли она конкурировать с более молодыми? Лиза до паузы спокойно это делала, в её мастерстве сомневаться не приходится», — цитирует Тарасову Legalbet.

22 октября 2023 года фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

9 марта Туктамышева заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Алексей Мишин после выступления Туктамышевой на шоу Ильи Авербуха обратился к своей ученице.