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Мишин — Туктамышевой: горжусь, что я тебя тренировал

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин после выступления Елизаветы Туктамышевой на шоу Ильи Авербуха обратился к своей ученице.
Мишин — Туктамышевой: горжусь, что я тебя тренировал
  • РИА Новости

«Лиза, горжусь, что я тебя тренировал», — передаёт слова Мишина «Матч ТВ». 

Шоу Авербуха «Вместе и навсегда» проходит 26 марта в Санкт-Петербурге.

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021. 

9 марта спортсменка заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. 

Ранее Туктамышева высказала мнение об американце Илье Малинине, который с мировым рекордом выиграл ЧМ-2024 в Монреале (Канада).

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