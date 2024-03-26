Мишин — Туктамышевой: горжусь, что я тебя тренировал

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин после выступления Елизаветы Туктамышевой на шоу Ильи Авербуха обратился к своей ученице.

«Лиза, горжусь, что я тебя тренировал», — передаёт слова Мишина «Матч ТВ».

Шоу Авербуха «Вместе и навсегда» проходит 26 марта в Санкт-Петербурге.

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.

9 марта спортсменка заняла второе место на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

Ранее Туктамышева высказала мнение об американце Илье Малинине, который с мировым рекордом выиграл ЧМ-2024 в Монреале (Канада).