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Туктамышева: Малинин точно не с нашей планеты

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказала мнение об американце Илье Малинине, который с мировым рекордом выиграл чемпионат мира 2024 года в Монреале (Канада).

«Вот это чемпионат мира получился! Илья вообще с нашей планеты? А какой comeback получился у Адама! Такие истории, конечно, впечатляют…» — написала Туктамышева в соцсетях.

В произвольной программе Малинин прыгнул шесть четверных прыжков и получил за прокат 227,79 балла, побив мировой рекорд Нэйтана Чена (224,92). Всего он набрал 333,76 балла.

Вторым стал Юма Кагияма из Японии (309,65). Замкнул тройку призёров Адам Сяо Хим Фа из Франции (284,39).

Ранее Александр Жулин заявил, что Малинин на чемпионате мира показал высший уровень.

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