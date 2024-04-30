Депутат Госдумы Ивлев допустил новые атаки ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

Депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев допустил возможность новых атак украинских военных по полуострову ракетами ATACMS.

Как он отметил в беседе с РИА Новости, ВСУ атаковали Крым минувшей ночью, выпустив 12 ракет ATACMS. Целью нападения являлись российские аэродромы.

«Средствами ПВО ракеты уничтожены. При этом допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России возможны новые попытки атаковать полуостров», — указал депутат.

Он уточнил, что замысел противника заключается в пробитии щита ПВО на полуострове для дальнейшего нанесения ударов по российским стратегическим объектам.

При этом Ивлев подчеркнул, что задачей российской армии является срыв замыслов ВСУ.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами ATACMS. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил жителей полуострова о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS после сбития ракет.

По данным Министерства обороны, средства ПВО за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.