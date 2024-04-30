В Петербурге подростки дважды ограбили школьника

Пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу заявила, что в Василеостровском районе подростки дважды ограбили школьника.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Как информирует ведомство, местный житель рассказал о том, что у его сына-шестиклассника неизвестные отобрали сумку с вещами в ресторане быстрого питания на Среднем проспекте, 38, корпус 1.

«Установлено, что в ресторане быстрого питания пятеро малознакомых подростков, с которыми 13-летний мальчик здесь же и познакомился, отобрали у него сумку с личными вещами», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, позже вечером эти же злоумышленники, применив физическую силу, открыто похитили у него 5 тыс. рублей и скрылись с места преступления.

В настоящий момент полицейские ищут преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ограбления.

Ранее в подмосковном Воскресенске задержали трёх подростков, которые подозреваются в нападениях на людей в торговом центре.