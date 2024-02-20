В Воскресенске задержали избивших посетителей ТЦ подростков
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.
«Задержаны трое подростков, подозреваемых в хулиганстве и разбойном нападении на двух 18-летних местных жителей, ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство») и ч. 2 ст. 162 УК России («Разбой»)», — сказали в ведомстве.
По данным следствия, 9 января подростки ограбили двух молодых людей в ТЦ: угрожая ножом, они требовали у тех 50 тыс. рублей. Однако из-за отсутствия у них денег в итоге отобрали их мобильные телефоны.
Ранее суд в Уссурийске арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО.