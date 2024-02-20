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В Воскресенске задержали избивших посетителей ТЦ подростков

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В подмосковном Воскресенске задержали трёх подростков, которые подозреваются в нападениях на людей в торговом центре.
В Воскресенске задержали избивших посетителей ТЦ подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

«Задержаны трое подростков, подозреваемых в хулиганстве и разбойном нападении на двух 18-летних местных жителей, ч. 2 ст. 213 УК России («Хулиганство») и ч. 2 ст. 162 УК России («Разбой»)», — сказали в ведомстве.

По данным следствия, 9 января подростки ограбили двух молодых людей в ТЦ: угрожая ножом, они требовали у тех 50 тыс. рублей. Однако из-за отсутствия у них денег в итоге отобрали их мобильные телефоны.

Ранее суд в Уссурийске арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО.

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