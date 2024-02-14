Суд в Уссурийске арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО

Суд в Приморье заключил под стражу четырёх школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника специальной военной операции.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК по Приморскому краю.

«Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее в Уссурийске были задержаны подростки, подозреваемые в ограблении участника СВО.

Позже уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова рассказала, что школьники, предположительно, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профучёте.