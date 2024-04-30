Жилые дома загорелись в Улан-Удэ, людей эвакуируют

Жилые дома загорелись на окраине Улан-Удэ — в микрорайоне Бурвод. Сейчас жителей эвакуируют, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. Работы осложняются сильным ветром.

«На Бурводе возгорание жилых домов. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы», — написал он в Telegram.

Пожар тушат, но сейчас на месте происшествия наблюдаются нарушения электроснабжения.

«Возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток, деревьев и так далее. Сейчас все службы города вышли на круглосуточный режим работы», — сказал Шутенков.

В городе ведётся обследование территории для уточнения других повреждений.

По информации МЧС, в 22:00 (17:00 мск) поступило сообщение о загорании надворных построек в микрорайоне Бурвод. На место по повышенному номеру сложности выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона.