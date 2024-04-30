RT в Telegram
Подпишись

Жилые дома загорелись в Улан-Удэ, людей эвакуируют

Короткая ссылка
Жилые дома загорелись на окраине Улан-Удэ — в микрорайоне Бурвод. Сейчас жителей эвакуируют, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков. Работы осложняются сильным ветром.
Жилые дома загорелись в Улан-Удэ, людей эвакуируют
  • РИА Новости

«На Бурводе возгорание жилых домов. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы», — написал он в Telegram.

Пожар тушат, но сейчас на месте происшествия наблюдаются нарушения электроснабжения.

«Возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток, деревьев и так далее. Сейчас все службы города вышли на круглосуточный режим работы», — сказал Шутенков.

В городе ведётся обследование территории для уточнения других повреждений.

По информации МЧС, в 22:00 (17:00 мск) поступило сообщение о загорании надворных построек в микрорайоне Бурвод. На место по повышенному номеру сложности выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить