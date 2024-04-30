Жилые дома загорелись в Улан-Удэ, людей эвакуируют
- РИА Новости
«На Бурводе возгорание жилых домов. Проводим заседание комиссии по ЧС. Разворачиваем пункт временного размещения на базе спортивной школы», — написал он в Telegram.
Пожар тушат, но сейчас на месте происшествия наблюдаются нарушения электроснабжения.
«Возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток, деревьев и так далее. Сейчас все службы города вышли на круглосуточный режим работы», — сказал Шутенков.
В городе ведётся обследование территории для уточнения других повреждений.
По информации МЧС, в 22:00 (17:00 мск) поступило сообщение о загорании надворных построек в микрорайоне Бурвод. На место по повышенному номеру сложности выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона.