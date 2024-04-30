СК: в Херсонской области задержали участницу украинского нацбатальона

В Следственном комитете по Херсонской области заявили о задержании женщины, подозреваемой в причастности к террористическому и запрещённому в России украинскому добровольческому националистическому батальону.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 91 УПК России задержана 60-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение», — указывается в сообщении.

Уточняется, что следователи установили, что обвиняемая в 2015 году сама вступила в террористическое формирование и в его составе выполняла различные обязанности, которые помогали обеспечивать деятельность террористов.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК России», — отмечается в заявлении.

Ранее ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами.