RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами

Короткая ссылка
Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной украинскому Министерству обороны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Сообщается, что житель Приморья установил контакт с представителем националистической организации Украины, признанной террористической на территории России и подконтрольной ГУР Минобороны.

Уточняется, что он инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности России.

Обвиняемый задержан, находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело.

26 апреля ФСБ задержала в Волгоградской области участников неонацистской группировки, которые готовили теракты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить