ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
Сообщается, что житель Приморья установил контакт с представителем националистической организации Украины, признанной террористической на территории России и подконтрольной ГУР Минобороны.
Уточняется, что он инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности России.
Обвиняемый задержан, находится под стражей.
Возбуждено уголовное дело.
26 апреля ФСБ задержала в Волгоградской области участников неонацистской группировки, которые готовили теракты.