ФСБ задержала жителя Приморья, сотрудничавшего с украинскими националистами

Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной украинскому Министерству обороны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Сообщается, что житель Приморья установил контакт с представителем националистической организации Украины, признанной террористической на территории России и подконтрольной ГУР Минобороны.

Уточняется, что он инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности России.

Обвиняемый задержан, находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело.

26 апреля ФСБ задержала в Волгоградской области участников неонацистской группировки, которые готовили теракты.