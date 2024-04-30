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Три человека погибли в Тверской области после падения грузовика на микроавтобус

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Прокуратура и Следственный комитет Тверской области сообщили о гибели трёх человек в результате опрокидывания и падения грузовика с песком на микроавтобус.
Три человека погибли в Тверской области после падения грузовика на микроавтобус
  • РИА Новости

По данным прокуратуры, происшествие произошло примерно в 12:20 мск на 82-м км трассы Торжок — Осташков, в районе деревни Могилёвка.

«По предварительной информации, грузовой автомобиль, гружённый песком, при повороте направо опрокинулся на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль Mercedes Vito, на который он упал», — отмечается в заявлении.

По данным СУСК региона, в данной аварии погибли «трое граждан, среди которых несовершеннолетняя».

По факту происшествия прокуратура и Следственный комитет организовали проверки.

Ранее сообщалось, что в Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком.

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