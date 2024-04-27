В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Грузовик Howo и легковой автомобиль Renault Logan столкнулись в Самарской области, в результате аварии погибли четыре человека.

РИА Новости

Об этом сообщило региональное ГУ МВД России. «На месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля», — говорится в сообщении. Ранее на автодороге «Северный обход» под Калининградом столкнулись пять автомобилей.