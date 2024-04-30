Силы ПВО ВС России сбили очередной БПЛА ВСУ в Белгородской области
- РИА Новости
«Около 18:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в селе Козино в Курской области из-за повторного удара ВСУ.