Силы ПВО ВС России сбили очередной БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области.

РИА Новости

«Около 18:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее сообщалось, что женщина погибла в селе Козино в Курской области из-за повторного удара ВСУ.