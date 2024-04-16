Пиняев и Салтыков вошли в шорт-лист премии Golden Boy
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Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Всего в шорт-лист вошли 100 футболистов. Салтыков занял в рейтинге 62-е место, Пиняев — 78-е.
Также на награду номинированы Ламин Ямал и Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Алехандро Гарначо и Кобби Майну (оба — «Манчестер Юнайтед») и другие.
Напомним, что действующим обладателем награды от издания является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Ранее Пиняев стал вторым в топе лучших дриблеров мира среди футболистов до 20 лет.