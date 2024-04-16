Пиняев и Салтыков вошли в шорт-лист премии Golden Boy

Российские футболисты «Локомотива» Сергей Пиняев и Никита Салтыков номинированы на награду лучшему молодому футболисту Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Всего в шорт-лист вошли 100 футболистов. Салтыков занял в рейтинге 62-е место, Пиняев — 78-е.

Также на награду номинированы Ламин Ямал и Пау Кубарси (оба — «Барселона»), Алехандро Гарначо и Кобби Майну (оба — «Манчестер Юнайтед») и другие.

Напомним, что действующим обладателем награды от издания является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Ранее Пиняев стал вторым в топе лучших дриблеров мира среди футболистов до 20 лет.