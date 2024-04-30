Глава Бурятии назвал возможную причину пожара на окраине Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал возможную причину пожара на окраине Улан-Удэ.

Об этом он написал в своём Telegram.

«На Восточном... так же, как и на Бурводе, предварительная причина пожара — обрыв провода. Сейчас идёт дотушивание», — указал Цыденов.

По его словам, к настоящему моменту сгорело на Восточном: СНТ «Кирпичник», поселение Дабатуйское Заиграевского района — 21 строение, дачные дома и надворные постройки.

«Пострадавших пока нет. Силы МЧС задействованы в полном объёме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в окрестностях Улан-Удэ увеличилась до 10 тыс. кв. м.

Также в ГУ МЧС по Бурятии заявили, что в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ ликвидировано открытое горение на площади 500 кв. м.