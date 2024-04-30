RT в Telegram
Подпишись

Глава Бурятии назвал возможную причину пожара на окраине Улан-Удэ

Короткая ссылка
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал возможную причину пожара на окраине Улан-Удэ.
Глава Бурятии назвал возможную причину пожара на окраине Улан-Удэ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«На Восточном... так же, как и на Бурводе, предварительная причина пожара — обрыв провода. Сейчас идёт дотушивание», — указал Цыденов. 

По его словам, к настоящему моменту сгорело на Восточном: СНТ «Кирпичник», поселение Дабатуйское Заиграевского района — 21 строение, дачные дома и надворные постройки.

«Пострадавших пока нет. Силы МЧС задействованы в полном объёме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в окрестностях Улан-Удэ увеличилась до 10 тыс. кв. м.

Также в ГУ МЧС по Бурятии заявили, что в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ ликвидировано открытое горение на площади 500 кв. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить