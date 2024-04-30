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Спортсмены из США призвали к независимому расследованию дела китайских пловцов

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Консультативный совет Федерации плавания США и Комиссия спортсменов сборной США призвали провести независимое расследование допинг-дела китайских пловцов.
Спортсмены из США призвали к независимому расследованию дела китайских пловцов
  • РИА Новости

Как сообщает Associated Press, обращение было направлено в адрес Рахула Гупты, входящего в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы, как спортсмены, должны доверять WADA в установлении и соблюдении стандартов. Неспособность следовать собственным правилам после положительных тестов китайских спортсменов подорвала это доверие», — говорится в заявлении.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин.

В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

Ранее сообщалось, что в WADA настаивают, что они не пытались скрыть результаты допинг-тестов 23 китайских пловцов.

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