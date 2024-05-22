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Глава офиса президента Ирана: погода на момент авиакатастрофы с Раиси была лётной

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Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который сопровождал Ибрагима Раиси в другом вертолёте, заявил, что погода на момент авиакатастрофы была лётной.

«Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полёта тумана не было. Облака были немного выше вертолёта», — цитирует его IRNA.

Кроме того, Эсмаили подчеркнул, что один из пассажиров разбившегося вертолёта был жив ещё несколько часов.

«Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», — привёл Эсмаили слова погибшего имама.

Ранее сообщалось, что пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем был жив в течение часа после крушения вертолёта в Иране.

Также в Hurriyet отметили, что гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране.

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