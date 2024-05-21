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Hurriyet: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране

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Погибший в авиакатастрофе президент Ирана Ибрагим Раиси был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного лидера. Его смерть может быть связана с внутренней борьбой за власть, пишет турецкая газета Hurriyet.
Hurriyet: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране
  • AP

В публикации издания сообщается, что в Иране идёт борьба за власть в религиозном руководстве в связи с преклонным возрастом действующего лидера Али Хаменеи. 

При этом одним из самых сильных кандидатов на пост следующего главы был Раиси.

«Однако группа, собравшаяся вокруг религиозного лидера, хочет видеть на этом посту сына Али Хаменеи — Моджтабу Хаменеи», — сообщает газета, передаёт РИА Новости

В материале также говорится, что президенту Ирана предоставили вертолёт с недостаточным оборудованием. 

Ранее в Минтрансе Турции заявили, что у вертолёта Раиси была отключена система сигнализации

Иранский президент Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолёта 19 мая. Вместе с ним на борту находились глава МИД Ирана и другие государственные деятели. 

Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед. 

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