Су-25 уничтожили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили в зоне ответственности группировки войск «Восток» замаскированную технику, а также живую силу ВСУ.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами.
Ранее ВС России применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО.
Также ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Волчанска и Старицы.
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