Су-25 уничтожили замаскированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили в зоне ответственности группировки войск «Восток» замаскированную технику, а также живую силу ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар выполнялся неуправляемыми авиационными ракетами.

Ранее ВС России применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО.

Также ВС России отразили три атаки ВСУ в районе Волчанска и Старицы.