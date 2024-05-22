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LAT: смерть Мэттью Перри от воздействия кетамина стала предметом расследования

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Смерть американского актёра Мэттью Перри в октябре 2023 года от сильного воздействия наркотика кетамина стала предметом уголовного расследования.

Об этом пишет Los Angeles Times.

По данным газеты, власти выясняют, где актёр получил наркотик.

Мэттью Перри скончался 28 октября в собственном доме в Калифорнии. Ассистент актёра обнаружил его тело в джакузи.

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