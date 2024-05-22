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Пентагон: США считают, что Россия запустила на орбиту противоспутниковый аппарат

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США предполагают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат.

С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Шестнадцатого мая... Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием», — цитирует его РИА Новости.

По словам Райдера, такой аппарат способен атаковать другие спутники на низкой орбите Земли.

В 2022 году власти США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия.

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