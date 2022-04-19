Власти США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

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Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис заявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«США обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлёта», — говорится в заявлении.

Харрис также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства.

В ноябре 2021 года Министерство обороны России сообщило об успешном проведении испытаний, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат.

Подробнее — в материале RT.

В ответ на это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС «решительно осуждают» испытания российского противоспутникового оружия, которые были проведены 15 ноября.

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