Власти США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
«США обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлёта», — говорится в заявлении.
Харрис также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства.
В ноябре 2021 года Министерство обороны России сообщило об успешном проведении испытаний, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат.
Подробнее — в материале RT.
В ответ на это глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС «решительно осуждают» испытания российского противоспутникового оружия, которые были проведены 15 ноября.