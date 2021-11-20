«Фейковые угрозы»: почему в Евросоюзе осудили испытания противоспутникового оружия РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС «решительно осуждают» испытания российского противоспутникового оружия, которые были проведены 15 ноября. По его словам, подобная активность имеет «крайне дестабилизирующий эффект». Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что РФ успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый российский спутник. При этом образовавшиеся фрагменты не несут угрозы для МКС или других космических объектов, подчеркнули в Москве. Эксперты отмечают, что страны Запада нашли очередной повод для выдвижения обвинений в адрес России, хотя США десятилетиями работают над темой возможной милитаризации космоса. Причём Брюссель в данном случае действует в фарватере политики Вашингтона, добавляют политологи.

В Евросоюзе прокомментировали испытания российского противоспутникового оружия, прошедшие 15 ноября. Соответствующее заявление накануне обнародовал глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Европейский союз решительно осуждает проведение Российской Федерацией испытаний кинетического противоспутникового оружия прямого взлёта против своего собственного спутника «Космос-1408», в результате чего он был уничтожен ракетой, и считает это явным актом безответственного поведения в космическом пространстве», — отметил глава европейской дипломатии.

В его заявлении утверждается, что в результате испытаний «образовалось большое количество космического мусора, который представляет собой долгосрочную угрозу для космической деятельности, осуществляемой с экипажем и без экипажа», в том числе для безопасности астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.

«Проведение подобных испытаний опасно и имеет крайне дестабилизирующий эффект, поскольку может ослабить доверие между космическими субъектами и обострить восприятие угроз, что, в свою очередь, может привести к потенциально катастрофическим последствиям», — говорится в заявлении Борреля.

Жозеп Боррель

AP

© Geert Vanden Wijngaert

По его словам, посредством этого испытания Россия продемонстрировала, что обладает способностью уничтожать спутники в космосе.

«Такое угрожающее поведение сопряжено с высокой опасностью просчёта и эскалации и подрывает стабильность в космическом пространстве. Оно служит напоминанием об острой необходимости проведения международных дискуссий в целях согласования и осуществления норм ответственного поведения в космическом пространстве», — сказал Боррель.

В его заявлении также отмечается, что ЕС призывает все государства, включая Российскую Федерацию, воздерживаться от дальнейших подобных испытаний.

Тревога на Западе

Западные СМИ сообщили о проведённых Россией испытаниях противоспутникового оружия после того, как 15 ноября об этом рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, в результате поражения одного из старых российских космических объектов противоспутниковой ракетой образовалось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора, которые якобы угрожали безопасности МКС. Прайс назвал поведение России «опасным и безответственным».

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После этого целый ряд официальных лиц США выступили с осуждением действий Москвы. Так, глава NASA Билл Нельсон назвал их подрывающими стабильность. Начальник Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон заявил, что Россия якобы преднамеренно пренебрегла безопасностью всех стран, участвующих в освоении околоземного пространства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что испытание российской противоспутниковой системы поставило под угрозу безопасность космических исследований. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия РФ подрывают международную стабильность, а официальный представитель оборонного ведомства Джон Кирби сообщил, что американская сторона будет следить за потенциалом российской стороны в космической сфере.

Обеспокоенность испытаниями выразили не только в Америке. Так, аналогичное заявление распространило правительство ФРГ.

«По меньшей мере лицемерие»

Между тем российское Минобороны 16 ноября раскрыло подробности прошедших испытаний.

«15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что образовавшиеся после поражения цели фрагменты не несут угрозы МКС и другим спутникам и были взяты на контроль. Кроме того, как напомнили в ведомстве, подобные испытания в космическом пространстве уже проводили США, КНР и Индия.

Минобороны РФ

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу добавил, что российская система «ювелирно» поразила цель в результате проведённых испытаний.

«Мы действительно успешно испытали перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — подтвердил министр.

В российском оборонном ведомстве прокомментировали множественные заявления со стороны официальных лиц США, назвав их лицемерными. В Минобороны напомнили, что Москва уже несколько лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе.

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«Проект этого договора внесён в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», — заявили в Минобороны.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Пентагон «активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37».

Возмущение США прокомментировали и в МИД. Так, глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул: «Заявлять, что РФ создаёт риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии также обратила внимание на то, что США ещё с середины XX века стремятся использовать космическое пространство для проведения боевых операций и размещения в нём ударных систем вооружений.

Она напомнила, что в 2008 году Вашингтон без каких-либо предварительных оповещений поразил ракетой SM-3 американский спутник USA-193.

«В отличие от Вашингтона, Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе», — подчеркнула дипломат.

Она вновь призвала США присоединиться к российско-китайскому проекту договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

Что касается нынешней обвинительной риторики в адрес РФ со стороны Европы, то, как отмечают политологи, она в точности соответствует внешнеполитическому курсу Белого дома.

«Запад во главе с США всегда ищет причину, чтобы обвинить Россию в нарушении общемировой безопасности. Но в этом заявлении нет никакого содержания — это лишь ещё один повод высказаться», — подчеркнул в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

Он также напомнил, что Москва и Пекин поднимали тему милитаризации космоса на фоне усилий американской стороны по разработке орбитального оружия.

«Россия и Китай говорили, что этот вопрос касается всех и требует обсуждения. Тем не менее это не было воспринято, зато теперь Россия выслушивает незаслуженные обвинения за реализацию своих космических программ. Эти испытания будут использовать как аргументацию того, что Россия якобы создаёт ещё одну угрозу для «прогрессивного мира», — считает Асафов.

С такой оценкой согласен и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Сейчас коллективный Запад ищет любой повод, чтобы можно было обострить отношения с РФ. Никто из европейских коллег не захотел изучить методику уничтожения старого отработавшего российского спутника. Ни одно ведомство не удосужилось провести расследование касательно того, сколько спутников на сегодняшний день существует только как космический мусор и, по сути, как раз и представляет угрозу», — отметил он в разговоре с RT.

С его точки зрения, все обвинения в адрес России надуманные.

«Но порой из таких вещей вытекают очень серьёзные конфликты. На сегодняшний день, когда глава дипломатии ЕС заявляет о неразрешимых противоречиях, которые однозначно испортят отношения России и ЕС (и западного мира в целом), это, конечно же, разговор на языке русофобии. Такая позиция во многом продиктована тем шаблоном, который транслирует Белый дом», — заявил Судаков.

Возводя барьеры между собой и Россией на основе надуманных предлогов, страны Запада отвергают возможное оптимальное решение реальных проблем, полагает аналитик.

«Когда есть проблемы, для решения которых следовало бы объединиться, прятаться за определённые фейковые угрозы очень опасно», — заключил эксперт.