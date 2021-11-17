В Германии призвали выработать общие правила мирного использования космоса
«Федеральное правительство очень обеспокоено испытанием антиспутникового оружия наземного базирования Россией 15 ноября 2021 года, которым Россия уничтожила спутник», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что из-за ликвидации спутника на низкой околоземной орбите образовалось много обломков, осложняющих на несколько лет свободное и использование космического пространства всеми странами.
Кроме того, обломки также подвергли дополнительным рискам астронавтов на МКС.
"Испытания подчеркивают ... неотложность компромисса международного сообщества по правилам мирного и устойчивого использования космического пространства», — заключается в сообщении.
Ранее Шойгу рассказал об успешных испытаниях российской системы в космосе, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат. Подробнее — в материале RT.