В Германии призвали выработать общие правила мирного использования космоса

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В правительстве Германии призвали разработать международные правила для мирного использования космического пространства в связи с испытанием Россией противоспутникового оружия.

«Федеральное правительство очень обеспокоено испытанием антиспутникового оружия наземного базирования Россией 15 ноября 2021 года, которым Россия уничтожила спутник», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что из-за ликвидации спутника на низкой околоземной орбите образовалось много обломков, осложняющих на несколько лет свободное и использование космического пространства всеми странами.

Кроме того, обломки также подвергли дополнительным рискам астронавтов на МКС.

"Испытания подчеркивают ... неотложность компромисса международного сообщества по правилам мирного и устойчивого использования космического пространства», — заключается в сообщении.

Ранее Шойгу рассказал об успешных испытаниях российской системы в космосе, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат. Подробнее — в материале RT.

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