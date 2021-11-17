Глава Пентагона: испытания противоспутникового оружия России подрывают стабильность в мире

Проведённые Россией испытания противоспутникового оружия подрывают международную стабильность и создают угрозу всему миру. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создаётся для международного сообщества», — цитирует ТАСС Ллойда.

Он подчеркнул, что данные испытания «подрывают международную стабильность».

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия действительно успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Министерство обороны России сообщило, что орбита Международной космической станции находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы для МКС нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проведённое Министерством обороны России испытание, в ходе которого был поражён недействующий космический аппарат «Целина-Д», не было направлено против кого-либо.