Глава Пентагона: испытания противоспутникового оружия России подрывают стабильность в мире

Короткая ссылка
Проведённые Россией испытания противоспутникового оружия подрывают международную стабильность и создают угрозу всему миру. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона: испытания противоспутникового оружия России подрывают стабильность в мире
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Больше всего беспокоит в этом та угроза, которая создаётся для международного сообщества», — цитирует ТАСС Ллойда.

Он подчеркнул, что данные испытания «подрывают международную стабильность».

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия действительно успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Министерство обороны России сообщило, что орбита Международной космической станции находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы для МКС нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проведённое Министерством обороны России испытание, в ходе которого был поражён недействующий космический аппарат «Целина-Д», не было направлено против кого-либо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить