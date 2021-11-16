МИД России: испытание с поражением спутника не было направлено против кого-либо

Проведённое Министерством обороны России испытание, в ходе которого был поражён недействующий космический аппарат «Целина-Д», не было направлено против кого-либо.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо», — заявила она.

Отмечается, что недействующий российский аппарат «Целина-Д» находился на орбите с 1982 года.

По данным МИД, образовавшиеся в результате испытания фрагменты не представляют угрозы и не создают помех для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

«Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования», — заявила Захарова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Россия действительно успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник».

Министерство обороны России сообщило, что орбита МКС находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы МКС нет.