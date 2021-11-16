Минобороны сообщило об отсутствии угрозы для МКС из-за испытаний новой системы

Министерство обороны России сообщило, что угрозы для Международной космической станции от фрагментов спутника, разрушенного в ходе испытаний новой противоспутниковой системы, нет.

«С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в министерстве опровергли заявления о том, что якобы существовали риски для МКС.

Также Минобороны показало смоделированное специалистами видео, на котором отмечено, что орбита МКС находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы станции нет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия действительно успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник».