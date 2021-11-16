«Ювелирно поразила старый спутник»: Шойгу рассказал об успешных испытаниях российской системы в космосе

Министерство обороны сообщило об успешном проведении испытаний, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат. Глава ведомства Сергей Шойгу обратил внимание, что система «ювелирно» поразила цель, а также подчеркнул, что образовавшиеся в результате испытаний фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности. В оборонном ведомстве также назвали лицемерными заявления представителей США о создании Россией «рисков» для космонавтов.

Министерство обороны России сообщило об успешном проведении испытаний, в ходе которых был поражён недействующий российский космический аппарат.

«15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам. В ведомстве уточнили, что фрагменты внесены в Главный каталог космических объектов системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

«Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией», — напомнили в Минобороны.

Глава ведомства Сергей Шойгу обратил внимание, что российская система «ювелирно» поразила цель в результате проведённых испытаний.

«Мы действительно успешно испытали перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — подтвердил министр.

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем якобы ставит под угрозу безопасность космических исследований.

По его словам, результатом действий России стало появление 1,5 тыс. заметных обломков на орбите, что создаёт угрозу космическим объектам и спутникам.

«Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — заявил Блинкен.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместного выступления на пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом назвал лицемерием обвинения США.

«Заявлять, что Россия создаёт риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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В МИД подчеркнули, что мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо, а образовавшиеся в результате испытания фрагменты не представляют угрозы и не создают помех для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

«Данные фрагменты внесены в Главный каталог системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В российском оборонном ведомстве также назвали лицемерными заявления представителей США. Там напомнили, что Москва в течение нескольких лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе.

«Проект этого договора внесён в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», — заявили в Минобороны.

Там добавили, что Россия осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, которая исключает возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле зарубежными средствами.

При этом Пентагон «активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», подчеркнули в ведомстве.

«Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства», — отметили в Минобороны.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что американскую сторону раздражают успехи России в космосе.

«Эти испытания — показатель успеха, нашей эффективности, особенно в такой крайне перспективной сфере, как космос. Некогда США позиционировали себя как доминирующую силу в этом пространстве, но мы демонстрируем новые достижения, и это, конечно, вызывает раздражение. Блинкен пытается это раздражение перевести в другую сферу, что Россия — «угроза», и не потому, что добивается успеха в области технологии, а потому, что «засоряет» космическое пространство, которое важно для всего международного сообщества», — пояснил он.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, что реакция США связана с тем, что именно американцы «рвутся с оружием в космос».

«Россия и Китай категорически против этого, мы неоднократно ставили в ООН вопрос о запрещении размещения оружия в космосе, американцы категорически против. Более того, они создают различные космические системы, которые предназначены для нанесения глобального удара по земле», — заметил он в разговоре с RT.

Эксперт подчеркнул, что заявления госсекретаря США — откровенное лицемерие.

«Россия не размещает оружие в космосе, мы ракету запустили с земли по объекту в космосе и попали в него ювелирно. Кстати, такие же испытания проводили американцы неоднократно, проводили китайцы, индийцы. Американскому преимуществу на земле и в космосе, оказывается, места нет, и это для них удар под дых», — высказался эксперт.