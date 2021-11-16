Минобороны: Россия много лет призывает подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе
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«Однако США и их союзники его принятие блокируют», — заявили в ведомстве.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США.
В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что Россия якобы провела испытание противоспутниковой ракеты.
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что заявление Госдепа о якобы испытании Россией противоспутникового оружия с угрозой для МКС не соответствует действительности.