Минобороны: Россия много лет призывает подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе

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RT
В Минобороны России заявили, что Москва «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесён в ООН».
Минобороны: Россия много лет призывает подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Однако США и их союзники его принятие блокируют», — заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США. 

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что Россия якобы провела испытание противоспутниковой ракеты

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что заявление Госдепа о якобы испытании Россией противоспутникового оружия с угрозой для МКС не соответствует действительности.

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