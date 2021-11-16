Минобороны: Россия много лет призывает подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе

В Минобороны России заявили, что Москва «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесён в ООН».

© РИА Новости / Наталья Селиверстова