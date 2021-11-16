В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об испытании Россией оружия в космосе

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Заявление Госдепа о якобы испытании Россией противоспутникового оружия с угрозой для МКС не соответствует действительности, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об испытании Россией оружия в космосе
  • РИА Новости

«Данное заявление не соответствует действительности. Фантазиям Госдепа нет предела. Россия не занимается милитаризацией космоса», — сказал Швыткин Интерфаксу.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США. 

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что Россия якобы провела испытание противоспутниковой ракеты

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