В NASA прокомментировали испытание Россией противоспутникового оружия

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Испытания противоспутникового оружия, якобы проведённые Россией, поставили под угрозу Международную космическую станцию (МКС) и находящийся на ней экипаж. Об этом заявил руководитель NASA Билл Нельсон.

«Я, как и госсекретарь (США Энтони. — RT) Блинкен, возмущён этим безответственным и дестабилизирующим поступком», — заявил Нельсон.

По его словам, «немыслимо, что Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США.

В апреле 2020 года командование Космических сил США заявило о проведении российскими военными испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата DA-ASAT (Direct-ascent anti-satellite). 

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя эти утверждения, заявил, что США выдумывают предлоги, чтобы игнорировать предложения российской стороны по созданию правовой базы для предотвращения гонки вооружений в космосе. 

Подробнее — в материале RT.

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