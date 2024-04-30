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В WADA настаивают, что они не пытались скрыть результаты допинг-тестов 23 китайских пловцов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением на фоне допинг-скандала вокруг 23 пловцов из Китая и ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
В WADA настаивают, что они не пытались скрыть результаты допинг-тестов 23 китайских пловцов
  • РИА Новости

«WADA понимает, что некоторые заинтересованные стороны могут быть не согласны с результатами этого дела. Однако переходить к конспирологическим теориям о сокрытии фактов и благосклонности к Китаю возмутительно, безосновательно и клеветнически», — говорится в заявлении.

Отмечается, что WADA тщательно изучило эти случаи и обсудило их с многочисленными международными организациями в разные периоды времени с 2021 по 2023 год.

«В заключение мы хотели бы призвать заинтересованные стороны рассмотреть факты, доказательства этого дела и не упускать из виду точку зрения спортсменов, ставших жертвами заражения», — добавлено в сообщении.

В апреле было опубликовало расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. При этом Валиеву дисквалифицировали на четыре года за применение этого же препарата. Она также лишилась всех титулов, завоёванных в сезоне-2021/22, в том числе командного олимпийского золота.

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой. 

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