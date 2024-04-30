В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах.

Как сообщает РИА Новости, изначально правоохранители перекрыли части подходов к зданию парламента страны, возле которого проходит митинг.

Примерно в 20:00 мск сотрудники сил правопорядка начали точечные задержания.

При этом массовых задержаний на акции пока нет — силовики только теснят протестующих, блокируя им возможность покинуть территорию перед зданием парламента.

Ранее комитет по юридическим вопросам грузинского парламента поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах.