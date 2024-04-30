В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах
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Как сообщает РИА Новости, изначально правоохранители перекрыли части подходов к зданию парламента страны, возле которого проходит митинг.
Примерно в 20:00 мск сотрудники сил правопорядка начали точечные задержания.
При этом массовых задержаний на акции пока нет — силовики только теснят протестующих, блокируя им возможность покинуть территорию перед зданием парламента.
Ранее комитет по юридическим вопросам грузинского парламента поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах.