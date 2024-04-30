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В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах

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Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах.
В Тбилиси начались задержания на митинге против закона об иноагентах
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, изначально правоохранители перекрыли части подходов к зданию парламента страны, возле которого проходит митинг. 

Примерно в 20:00 мск сотрудники сил правопорядка начали точечные задержания.

При этом массовых задержаний на акции пока нет — силовики только теснят протестующих, блокируя им возможность покинуть территорию перед зданием парламента.

Ранее комитет по юридическим вопросам грузинского парламента поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах.

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