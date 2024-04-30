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Фархутдинов поблагодарил Путина за российский гимн и флаг на ЧЕ по боксу

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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поблагодарил президента страны Владимира Путина и Федерацию бокса России за то, что на чемпионате Европы в Белграде команда выступала под своим флагом и с гимном.
Фархутдинов поблагодарил Путина за российский гимн и флаг на ЧЕ по боксу
  • РИА Новости

«Огромное спасибо нашему президенту Владимиру Путину, Умару Кремлёву, Татьяне Кириенко за то, что мы добились выступления со своими флагом и гимном. Ради этого была проделана очень большая работа», — приводит слова Фархутдинова РИА Новости.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее Рой Джонс назвал отличным выступление российских боксёров на чемпионате Европы.

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