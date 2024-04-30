Фархутдинов поблагодарил Путина за российский гимн и флаг на ЧЕ по боксу
- РИА Новости
«Огромное спасибо нашему президенту Владимиру Путину, Умару Кремлёву, Татьяне Кириенко за то, что мы добились выступления со своими флагом и гимном. Ради этого была проделана очень большая работа», — приводит слова Фархутдинова РИА Новости.
На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.
Ранее Рой Джонс назвал отличным выступление российских боксёров на чемпионате Европы.