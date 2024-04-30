Армения и Азербайджан подтвердили своё участие в переговорах в Алма-Ате
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Об этом он сказал РИА Новости.
«Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алма-Ате. Обе стороны подтвердили своё участие», — указал он.
Вместе с этим Смадияров добавил, что общественности о дате проведения скажут дополнительно, как будет возможность.
Ранее пресс-служба кабмина Армении заявила, что армянская и азербайджанская стороны завершили больше 50% делимитации участка границы в Тавушской области.