Армения и Азербайджан подтвердили своё участие в переговорах в Алма-Ате

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что армянская и азербайджанская стороны подтвердили своё участие в переговорах в Алма-Ате.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алма-Ате. Обе стороны подтвердили своё участие», — указал он.

Вместе с этим Смадияров добавил, что общественности о дате проведения скажут дополнительно, как будет возможность.

Ранее пресс-служба кабмина Армении заявила, что армянская и азербайджанская стороны завершили больше 50% делимитации участка границы в Тавушской области.