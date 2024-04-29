Кабмин Армении: завершено больше 50% делимитации границы на Тавушском участке
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«На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном, по данным на 29 апреля, выполнено больше половины намеченных работ», — отмечается в заявлении.
Также утоняется, что было установлено 35 пограничных столбов.
В правительстве Армении подчеркнули, что работа экспертных групп двух государств продолжается.
23 апреля протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.