Кабмин Армении: завершено больше 50% делимитации границы на Тавушском участке

Пресс-служба кабмина Армении заявила, что армянская и азербайджанская стороны завершили больше 50% делимитации участка границы в Тавушской области.

«На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Арменией и Азербайджаном, по данным на 29 апреля, выполнено больше половины намеченных работ», — отмечается в заявлении.

Также утоняется, что было установлено 35 пограничных столбов.

В правительстве Армении подчеркнули, что работа экспертных групп двух государств продолжается.

23 апреля протестующие в Армении перекрыли автомобильную трассу Ереван — Севан в знак протеста против делимитации границы с Азербайджаном.