Силы ПВО ВС России снова сбили БПЛА ВСУ в Белгородской области

В Министерстве обороны России заявили, что российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области.

РИА Новости

«Около 20:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее сообщалось, что женщина погибла в селе Козино в Курской области из-за повторного удара ВСУ.