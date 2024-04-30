RT: Beribit составляет список возврата денег клиентам по неизвестным принципам
- РИА Новости
Отмечается, что в настоящий момент в перечне 33 человека. Его опубликовали в профильном чате биржи. Клиенты в комментариях предполагают, что в список попали лишь те, кто ночевал у офиса трое суток.
Компания обещает перечислить выплаты на сумму более 30 млн рублей 2 мая. При этом ранее сообщалось, что общий ущерб превысил 400 млн рублей.
Криптоинвесторы, напомним, стали приезжать в офис Beribit после того, как по неизвестной причине они не смогли вывести средства со счетов биржи.
Ранее стало известно, что в офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски.
Также сообщалось, что клиенты Beribit в Москва-Сити дежурят у офиса криптобиржи.