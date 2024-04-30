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RT: Beribit составляет список возврата денег клиентам по неизвестным принципам

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RT выяснил, что криптобиржа Beribit формирует список для возврата денег клиентам, но не попавшие в него люди не понимают, по какому принципу он составляется.
RT: Beribit составляет список возврата денег клиентам по неизвестным принципам
  • РИА Новости

Отмечается, что в настоящий момент в перечне 33 человека. Его опубликовали в профильном чате биржи. Клиенты в комментариях предполагают, что в список попали лишь те, кто ночевал у офиса трое суток.

Компания обещает перечислить выплаты на сумму более 30 млн рублей 2 мая. При этом ранее сообщалось, что общий ущерб превысил 400 млн рублей.

Криптоинвесторы, напомним, стали приезжать в офис Beribit после того, как по неизвестной причине они не смогли вывести средства со счетов биржи.

Ранее стало известно, что в офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски.

Также сообщалось, что клиенты Beribit в Москва-Сити дежурят у офиса криптобиржи.

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