Пиняев стал вторым в топе лучших дриблеров мира среди футболистов до 20 лет

Статистический портал CIES Football Observatory поставил опубликовал список лучших дриблеров среди футболистов в возрасте до 20 лет.

Согласно результатам исследования, нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев совершает до 62,1% удачных обводок, что ставит его на второе место.

На первом месте расположился форвард шведского «Хаммарбю» Монтадер Маджед (62,9%), тройку замкнул полузащитник мексиканского клуба «Некакса» Эриберто Хурадо (62%).

Пиняев несколько раз ездил в «Манчестер Юнайтед» на просмотр. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн. 19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 28 матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал об интересе итальянских топ-клубов к левому защитнику железнодорожников Марио Митаю.