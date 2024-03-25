RT в Telegram
Подпишись

Пиняев стал вторым в топе лучших дриблеров мира среди футболистов до 20 лет

Короткая ссылка
Статистический портал CIES Football Observatory поставил опубликовал список лучших дриблеров среди футболистов в возрасте до 20 лет.

Согласно результатам исследования, нападающий столичного «Локомотива» Сергей Пиняев совершает до 62,1% удачных обводок, что ставит его на второе место.

На первом месте расположился форвард шведского «Хаммарбю» Монтадер Маджед (62,9%), тройку замкнул полузащитник мексиканского клуба «Некакса» Эриберто Хурадо (62%).

Пиняев несколько раз ездил в «Манчестер Юнайтед» на просмотр. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн. 19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 28 матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал об интересе итальянских топ-клубов к левому защитнику железнодорожников Марио Митаю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить