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Цорн заявил об интересе итальянских топ-клубов к защитнику «Локомотива» Митаю

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал об интересе итальянских топ-клубов к левому защитнику железнодорожников Марио Митаю.
Цорн заявил об интересе итальянских топ-клубов к защитнику «Локомотива» Митаю
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моё мнение о нём», — цитирует Цорна «Чемпионат». 

20 марта стало известно, что Митай может продолжить карьеру в «Ювентусе». Скауты клуба просмотрят игрока в товарищеском матче между сборными Албании и Чили. 

В текущем сезоне албанский защитник провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов был назначен тренером по индивидуальной подготовке в департаменте развития молодёжного футбола «Локомотива».

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