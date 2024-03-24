Цорн заявил об интересе итальянских топ-клубов к защитнику «Локомотива» Митаю

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал об интересе итальянских топ-клубов к левому защитнику железнодорожников Марио Митаю.

«По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моё мнение о нём», — цитирует Цорна «Чемпионат».

20 марта стало известно, что Митай может продолжить карьеру в «Ювентусе». Скауты клуба просмотрят игрока в товарищеском матче между сборными Албании и Чили.

В текущем сезоне албанский защитник провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов был назначен тренером по индивидуальной подготовке в департаменте развития молодёжного футбола «Локомотива».