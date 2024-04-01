Нападающий «Зенита» Педро не исключил, что получит паспорт РФ

Бразильский нападающий «Зенита» Педро прокомментировал возможность получения российского гражданства.

«Надо проявить себя в «Зените», достичь чего‑то особенного. И потом, если обстоятельства так сложатся и всё к этому будет располагать, то почему бы и нет? Всё возможно», — цитирует игрока rg.ru.

18-летний игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».

В прошлом году сразу два бразильских футболиста — Клаудиньо и Малком — получили российское гражданство.

Ранее Эдуард Сперцян высказался о чемпионской гонке РПЛ с «Зенитом».