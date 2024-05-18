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Умерла актриса Наталия Кудрявцева

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Скончалась заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева. Ей был 91 год.
Умерла актриса Наталия Кудрявцева
  • РИА Новости

Об этом «Петербург-концерт» сообщил в своём Telegram-канале.

Кудрявцева начинала актёрскую карьеру в Ленинградском Театре юных зрителей.

«В «Петербург-концерте» Наталия Константиновна проработала более 40 лет, за которые состоялось множество её моноспектаклей и музыкальных программ. Дипломант и лауреат множества театральных и литературных конкурсов, блистательная актриса и невероятно энергичный и талантливый человек», — говорится в сообщении.

Широкой публике Кудрявцева была известна по сериалу «Улицы разбитых фонарей».

В апреле сообщалось, что актриса «Электротеатра Станиславский» Инна Головина умерла на 50-м году жизни после тяжёлой болезни.

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