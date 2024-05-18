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В Москве арестовали подростка, убившего домработницу

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Троицкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подростку, которого обвинили в убийстве домработницы.
В Москве арестовали подростка, убившего домработницу
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, его арестовали на два месяца — до 18 июля.

«По версии следствия, несовершеннолетний, находясь в частном доме в Новой Москве, беспричинно нанёс многочисленные колотые ранения ножом и удары битой женщине, которая работала в доме и помогала по хозяйству», — говорится в сообщении.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой.

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