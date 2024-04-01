Сперцян: у «Краснодара» ещё будут шансы обогнать «Зенит»
- РИА Новости
«Шансы ещё будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца. Посмотрим новые требования», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».
В матче 22-го тура РПЛ «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», в активе которого 41 балл.
Ранее Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» думает о чемпионстве и мечтает об этом.