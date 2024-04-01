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Сперцян: у «Краснодара» ещё будут шансы обогнать «Зенит»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Сперцян: у «Краснодара» ещё будут шансы обогнать «Зенит»
  • РИА Новости

«Шансы ещё будут. Это футбол. Он интересный. Продолжаем работать. Сейчас приедем домой — не были там около месяца. Посмотрим новые требования», — цитирует Сперцяна «Чемпионат».

В матче 22-го тура РПЛ «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», в активе которого 41 балл.

Ранее Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» думает о чемпионстве и мечтает об этом.

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